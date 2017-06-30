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Труп мужчины пролежал на улице в Новосибирске около четырех часов

, ИА "Амител"
Очевидцы сообщают, что у мужчины остановилось сердце

Фото: yarcube.ru

Тело мертвого мужчины нашли у подъезда дома в Калининском районе Новосибирска. Труп пролежал там около четырех часов, пишет портал "Актуальные новости" со ссылкой на местные СМИ.

Местная жительница сообщила, что в четверг, 29 июня, мужчина шел по улице и упал возле дома. На место прибыли полицейские и врачи, констатировавшие остановку сердца. Смерть мужчины наступила около 11:30, однако забрали тело лишь в 15:30. Все это время во дворе дома гуляли дети, видевшие происходящее.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что тело нельзя было убрать с улицы до прибытия судмедэкспертов.

Также в ведомстве уточнили, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Детали произошедшего выясняются.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.06.2017 10:16
- гость -

Ленин В.И. дольше пролежал

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