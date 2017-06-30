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Тело мертвого мужчины нашли у подъезда дома в Калининском районе Новосибирска. Труп пролежал там около четырех часов, пишет портал "Актуальные новости" со ссылкой на местные СМИ.

Местная жительница сообщила, что в четверг, 29 июня, мужчина шел по улице и упал возле дома. На место прибыли полицейские и врачи, констатировавшие остановку сердца. Смерть мужчины наступила около 11:30, однако забрали тело лишь в 15:30. Все это время во дворе дома гуляли дети, видевшие происходящее.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что тело нельзя было убрать с улицы до прибытия судмедэкспертов.

Также в ведомстве уточнили, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Детали произошедшего выясняются.