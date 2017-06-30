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СМИ: теннисистка Уильямс стала виновницей ДТП со смертельным исходом

, ИА "Амител"
ДТП произошло 9 июня в США, через две недели после этого пострадавший водитель скончался в больнице

Фото: Sportlobster.com

Американская теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на TMZ.

По данным издания, авария произошла 9 июня в американском штате Флорида. На одном из перекрестков 37-летняя спортсменка на своем авто столкнулась с другой машиной. В результате аварии 78-летний водитель умер в больнице через 14 дней от полученной тяжелой травмы головы. Также с переломами была госпитализирована его супруга.

В полиции полагают, что именно теннисистка виновна в аварии, поскольку она нарушила ПДД. При этом подчеркивается, что спортсменка не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков в момент ДТП.

Сама спортсменка никак не комментирует произошедшее, отмечает Life.

Винус Уильямс (старшая сестра Серены Уильмяс) - четырехкратная олимпийская чемпионка.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.06.2017 11:50
- гость -

В 78 лет за руль?

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