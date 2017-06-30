Фото: Sportlobster.com

Американская теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на TMZ.

По данным издания, авария произошла 9 июня в американском штате Флорида. На одном из перекрестков 37-летняя спортсменка на своем авто столкнулась с другой машиной. В результате аварии 78-летний водитель умер в больнице через 14 дней от полученной тяжелой травмы головы. Также с переломами была госпитализирована его супруга.

В полиции полагают, что именно теннисистка виновна в аварии, поскольку она нарушила ПДД. При этом подчеркивается, что спортсменка не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков в момент ДТП.

Сама спортсменка никак не комментирует произошедшее, отмечает Life.

Винус Уильямс (старшая сестра Серены Уильмяс) - четырехкратная олимпийская чемпионка.