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Заявление с требованием признать бийское "Трамвайное управление" банкротом подала Федеральная налоговая служба.
Согласно материалам, опубликованным на сайте краевого Арбитражного суда, исковое заявление от МИФНС России № 1 по Алтайскому краю было подано 28 июня. Ответчиком выступает муниципальное унитарное предприятие Бийска "Трамвайное управление".
Сумма требований к МУП со стороны налоговиков в материалах на сайте арбитража не указана.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что "трамвайная" тема в настоящее время очень остро звучит в наукограде.
Долги муниципального предприятия оцениваются суммой около 100 миллионов рублей. В середине июня в Бийске прошел митинг с требованием во что бы то ни стало сохранить электротранспорт в городе.
Еще раньше жители Бийска собирали подписи под петицией на имя президента России Владимира Путина и министра транспорта Максима Соколова с таким же призывом.
Комментарии
Судя из новости, действия налоговиков ничего хорошего для предприятия не сулит.Банкротство в большинстве случаев это ликвидация предприятия с выплатой долгов… Введение внешнего управления я думаю ничего не даст, т.к Бийск со своей экономикой и бюджетом, не чета некоторым крупным городам где трамвай закрыли уже 10-к лет назад. Как не печально, но видно с трамваем нам в Бийске придется проститься. Очень жаль…
Скоро все станут банкротами.Жить будем плохо и не долго.
Волчанский трамвай — трамвайная система, соединяющая южную и северную части города Волчанск (Свердловская область). Население города составляет всего около 9,5 тысяч жителей.
ха-ха! а у нас в Барнауле спасли трамваи и троллейбусы, в 2012 их тоже хотели ликвидировать. Держитесь, бийчане!