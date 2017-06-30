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Заявление с требованием признать бийское "Трамвайное управление" банкротом подала Федеральная налоговая служба.

Согласно материалам, опубликованным на сайте краевого Арбитражного суда, исковое заявление от МИФНС России № 1 по Алтайскому краю было подано 28 июня. Ответчиком выступает муниципальное унитарное предприятие Бийска "Трамвайное управление".

Сумма требований к МУП со стороны налоговиков в материалах на сайте арбитража не указана.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что "трамвайная" тема в настоящее время очень остро звучит в наукограде.

Долги муниципального предприятия оцениваются суммой около 100 миллионов рублей. В середине июня в Бийске прошел митинг с требованием во что бы то ни стало сохранить электротранспорт в городе.

Еще раньше жители Бийска собирали подписи под петицией на имя президента России Владимира Путина и министра транспорта Максима Соколова с таким же призывом.