Лето, солнце, жара. Счастье, когда столбик термометра не поднимается выше 30 градусов. Жаркому сибирскому лету завидуют многие российские регионы. Барнаульцы спасаются от жары рядом с водоемами. В краевой столице работают пляжи и бассейны. Но при этом часто горожане предпочитают отдыхать в "диких" местах, а это небезопасно для жизни.
Расскажите, где предпочитаете купаться вы.
Комментарии
Лосиха. Вода чистая, проточная
Лосиха. Вода чистая, проточная
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Комаров полно... Было лет пять назад лето без комаров, туда и ездили. Вода проточная, песок, красота. А последующие годы комары весь отдых отравляли.
вам напиши где можно отдохнуть, приедете и всё загадите, плюхайтесь в своих лужах !