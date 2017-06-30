Лето, солнце, жара. Счастье, когда столбик термометра не поднимается выше 30 градусов. Жаркому сибирскому лету завидуют многие российские регионы. Барнаульцы спасаются от жары рядом с водоемами. В краевой столице работают пляжи и бассейны. Но при этом часто горожане предпочитают отдыхать в "диких" местах, а это небезопасно для жизни.

Расскажите, где предпочитаете купаться вы.