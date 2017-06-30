Фото: vk.com/barneos22

Барнаульские автомобилисты утром в пятницу, 30 июня, жалуются на некорректную работу светофоров, которая стала причиной пробок.

Об этом очевидцы сообщают в паблике Barnaul 22. "При движении по Северо-Западной в сторону Ленина пробка. На светофоре на "Норд-Весте" постоянно горит красный, а потом на Ленина-Аносова постоянно горит зелёный для тех, кто едет прямо в сторону Матросова".

На фото, сделанных горожанами, видно, что стоят не только автомобили, но и трамваи.