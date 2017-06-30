Фото: vk.com/barneos22
Барнаульские автомобилисты утром в пятницу, 30 июня, жалуются на некорректную работу светофоров, которая стала причиной пробок.
Об этом очевидцы сообщают в паблике Barnaul 22. "При движении по Северо-Западной в сторону Ленина пробка. На светофоре на "Норд-Весте" постоянно горит красный, а потом на Ленина-Аносова постоянно горит зелёный для тех, кто едет прямо в сторону Матросова".
На фото, сделанных горожанами, видно, что стоят не только автомобили, но и трамваи.
Комментарии
Это Петя
в паблике Б22 все тупые или большинство?
на Норд Весте нет светофора.
ленина/северо-западная = район Норд-веста. Там светофор есть