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Грозовые разряды продолжают оставаться причинами лесных пожаров в Алтайском крае — за последние сутки два возгорания произошли в Михайловском и Тальменском районах, сообщили в региональном минприроды.

"Причинами возгораний стали грозовые разряды и недалеко от села Речкуново — несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах. Пожары в лесу были своевременно зафиксированы и оперативно ликвидированы силами работников лесных предприятий", — указывают в ведомстве.

Напомним, грозовая погода в Алтайском крае наблюдается в течение всего июня.

На прошлой неделе в минприроды констатировали, что из-за разрядов молнии лесопожарная обстановка в регионе осложнилась.

Всего же с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошло 162 пожара, огнем пройдена площадь 142,9 гектара.