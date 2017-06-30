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Украинский лидер Петр Порошенко в ответ на общественную петицию с требованием разблокировать в стране российскую соцсеть "ВКонтакте" заявил о невозможности отменить данное решение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный пресс-службой главы украинского государства ответ.

"Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможной", — говорится в сообщении.

Отказ глава украинского государства связал с желанием защитить интересы страны. Порошенко считает, что соцсети позволяют манипулировать общественным сознанием и распространять опасную информацию, например, через "группы смерти". Также лидер Украины уверен, что спецслужбы РФ собирают через социальные сети данные об Украине и местных жителях.

Агентство отмечает, что зарегистрированная 16 мая петиция с требованием отменить блокировку "ВКонтакте" менее чем за месяц преодолела порог в 25 тысяч подписей, что обязывало главу государства отреагировать на инициативу.

Подчеркивается, что ранее снятия запрета на свободный доступ к российским социальным сетям на Украине через суд пытался добиться студент Никита Евстифеев. Высший административный суд 14 июня отказался удовлетворить его иск о признании указа Порошенко неправомерным.

Напомним, 16 мая глава Украины заблокировал в стране соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ввел санкции против компаний "Мейл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Данное решение Порошенко вызвало недовольство как среди украинцев, так и за рубежом.