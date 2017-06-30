Портал Superjob представил рейтинг вузов России на 2017 год по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз 1–5 лет назад. Рейтинг 2017 года возглавил Московский физико-технический институт (государственный университет). АлтГТУ им. И.И. Ползунова – единственный региональный вуз в этом рейтинге.
Технический университет оказался на одной позиции с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского, Иркутским государственным университетом, Иркутским национальным исследовательским техническим университетом. Работодатели готовы платить выпускникам этих вузов в среднем от 71 тысячи рублей. Причем только 68% выпускников АлтГТУ остаются работать в крае, остальные находят работу в других регионах России.
Комментарии
особенно те кто работает на европейцев, а не на наше нефте газо жлобье. Доход в 900 тыс /год с проекта не предел.
А в Барнауле сколько им обещают?
Сказал же гарант, богатства России будут прирастать цифровой экономикой! За IT-шниками будущее страны!
В России начинают принимать меры для популяризации цифровой экономики среди школьников. Абитуриенты в 2020 году получат возможность сдать тест на знание ряда дисциплин «Цифровой экономики». Благодаря этому они получат несколько дополнительных баллов при поступлении в вуз — как сегодня за сдачу норм ГТО.
В проекте госпрограммы «Цифровая экономика» (подготовлен рабочей группой при Минкомсвязи, представлен в правительство) существует раздел «Кадры и образование». Один из его пунктов гласит, что в России к 2020 году будет введена «система аттестационных нормативов компетентности для цифровой экономики, дающих поступающим в вузы преимущества, аналогичные нормативам ГТО».