Портал Superjob представил рейтинг вузов России на 2017 год по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз 1–5 лет назад. Рейтинг 2017 года возглавил Московский физико-технический институт (государственный университет). АлтГТУ им. И.И. Ползунова – единственный региональный вуз в этом рейтинге.

Технический университет оказался на одной позиции с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского, Иркутским государственным университетом, Иркутским национальным исследовательским техническим университетом. Работодатели готовы платить выпускникам этих вузов в среднем от 71 тысячи рублей. Причем только 68% выпускников АлтГТУ остаются работать в крае, остальные находят работу в других регионах России.