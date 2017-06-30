Главное блюдо лета – шашлык. Но чтобы он получился вкусным, мясо нужно грамотно приготовить. Как правильно его мариновать, как определить, что мясо готово, не пересушить его и снять вовремя с мангала? Беспроигрышные рецепты маринадов и секреты жарки шашлыков смотрите в нашей инфографике.

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