Фото: youtube.com

Необычным моментом запомнился зрителям Международный фестиваль искусств в Измире, проходивший на территории древнего города Эфес. Во время выступления Венского симфонического оркестра на сцену к музыкантам поднялся лабрадор, пишет Life.

Когда пес появился рядом с оркестром, он исполнял "Итальянскую" симфонию № 4 Феликса Мендельсона. Лабрадор медленно дошел до середины сцены, немного постоял, а затем лег рядом с ведущей скрипкой.

Присутствовавшие зрители сопроводили появление лабрадора смехом и овациями. Также они бурно зааплодировали, когда пес улегся рядом с музыкантами.

Видео сейчас обрело статус вирусного и активно распространяется в сети.