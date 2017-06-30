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Рождение 500-го ребенка произошло в краевом перинатальном центре "ДАР" накануне, 29 июня, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

В ведомстве уточняют, что мальчик появился на свет в 07:08. Родители Владимир и Глория Елфутины ждали первенца десять лет. Ребенка назвали Марком.

Вес новорожденного составил 3640 граммов, а рост – 51 сантиметр.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, техническое открытие современного краевого перинатального центра "ДАР" произошло в декабре прошлого года. В апреле года текущего в медучреждении заработали все отделения. В настоящее время медицинская организация выходит на плановую мощность.

Отметим, что на базе перинатального центра работают клинико-диагностическая лаборатория, центр ЭКО, отделение анестезии и реанимации, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами.

Также "ДАР" оснащен комфортабельными индивидуальными палатами совместного пребывания матери и ребенка.