Очередная порция изменений в законодательстве ждет россиян в июле. В частности, вводят электронные листки нетрудоспособности. Кроме этого, в Алтайском крае начнет действовать новый порядок выплат больничных.

С начала второго летнего месяца на смену кассовым аппаратам придут онлайн-кассы, а также ужесточат требования к застройщикам при оформлении договоров долевого участия. Подробнее об этих и других изменениях в законодательстве читайте в спецпроекте портала Amic.ru.

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