Очередная порция изменений в законодательстве ждет россиян в июле. В частности, вводят электронные листки нетрудоспособности. Кроме этого, в Алтайском крае начнет действовать новый порядок выплат больничных.
С начала второго летнего месяца на смену кассовым аппаратам придут онлайн-кассы, а также ужесточат требования к застройщикам при оформлении договоров долевого участия. Подробнее об этих и других изменениях в законодательстве читайте в спецпроекте портала Amic.ru.
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Комментарии
Мало кто обращает внимания на происходящие события, которые могут оказаться когда-нибудь фатальными для всего населения страны. К таковым эпохальным событиям, можно, наверное, отнести сообщение в СМИ, что, согласно, новому закону, ОАО РДЖ начинает использовать в своей деятельности труд заключенных, осужденных к принудительным работам, а у ФСИН есть уже так же заказы на заключенных от предприятий, индивидуальных предпринимателей и госкорпораций. В данном случае указана одна из госкорпораций - Ростех.
Учитывая, что заключенные под присмотром ФСИН – это практически прикрепленные рабы, которые после всяких вычетов – будут получать гроши, эпохальное событие открытия первого рабовладельческого рынка заключенных в России состоялся.
А ничего, что заключенные живут на наши налоги. Воруют, убивают, а потом харю наедают на зоне. И качают там свои права!
Беломорканал еще построили.
30.06.2017 11:59
Гостья
А кто гешефты от их безплатного труда иметь будет?