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Велосипедист скончался на трассе под Барнаулом в результате наезда иномарки — трагический инцидент произошел в Первомайском районе около 01:15 30 июня.

По информации ГУ МВД по региону, водитель автомобиля "Тойота Авенсис" 1964 года рождения двигался со стороны Новоалтайска в сторону Заринска. Мужчина допустил столкновение с велосипедистом, который двигался во встречном направлении по проезжей части дороги.

Велосипедист умер на месте происшествия до приезда медиков.