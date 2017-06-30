Фото: ivbg.ru
Велосипедист скончался на трассе под Барнаулом в результате наезда иномарки — трагический инцидент произошел в Первомайском районе около 01:15 30 июня.
По информации ГУ МВД по региону, водитель автомобиля "Тойота Авенсис" 1964 года рождения двигался со стороны Новоалтайска в сторону Заринска. Мужчина допустил столкновение с велосипедистом, который двигался во встречном направлении по проезжей части дороги.
Велосипедист умер на месте происшествия до приезда медиков.
Комментарии
Это печально. Велосипедистам бы поаккуратнее быть. Они по трассе едут, как будто бессмертные. Типа участник движения. Только абсолютно беззащитный.
Они по трассе едут, как будто бессмертные
инцидент произошел в Первомайском районе около 01:15 30 июня.
тем более ночью
по встречке хаа