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Двое рабочих погибли, еще четверо получили тяжелые ранения из-за взрыва на ТЭЦ TECO Big Bend в штате Флорида (США). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс".

Управляющая компания TECO уточнила, что инцидент произошел в четверг, 29 июня, в 16:30 по местному времени в городе Аполло-Бич на электростанции, где планово ремонтировали шлакоприемник.

"Известия" отмечают, что пострадавших госпитализировали с ожогами. Причем двоих эвакуировали с ТЭЦ на вертолете.

Причины взрыва выясняются, при этом власти исключили вероятность того, что это был саботаж или теракт.