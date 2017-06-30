Фото: cod35.ru

Пассажир автомобиля ВАЗ-21099 погиб в Третьяковском районе Алтайского края в результате опрокидывания машины.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел на первом километре дороги К-09 (Екатерининское – Плоское – Новоалейское – Верх-Алейка) примерно в 05:30.

По имеющимся данным, водитель 1990 года рождения двигался со стороны села Екатерининское в сторону села Староалейское и нарушил правила расположения машины на проезжей части.

В результате автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. От полученных травм скончался пассажир 1991 года рождения.