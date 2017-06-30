Фото: instagram.com

Известный португальский футболист Криштиану Роналду, играющий в составе мадридского "Реала", разместил в Instagram снимок своих новорожденных двойняшек, пишет РИА "Новости".

Футболист назвал сына Матео, а дочку Евой. Дети появились на свет 8 июня от суррогатной матери.

На снимке Роналду сидит со своими детьми на руках. "Счастлив держать на руках две новые любви моей жизни", — подписал фото футболист.

Напомним, что ранее команда Чили по пенальти одержала победу над португальской сборной в 1/2 Кубка конфедераций. После этого Роналду, отметившийся двумя забитыми мячами, покинул расположение сборной ради встречи с детьми. Таким образом, он пропустит матч за третье место против Мексики, который пройдет 2 июля.

Добавим, что первому ребенку Роналду — Криштиану Роналду-младшему — уже семь лет. Его также родила суррогатная мать.