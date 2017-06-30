Депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложили отменить новогодние каникулы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 22 июня 2017 года. Кроме того, депутаты предлагают утвердить в России еще два выходных дня: 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией) и вернуть 7 ноября — День Октябрьской революции.

Портал Amic.ru провел опрос, как читатели сайта относятся к этой инициативе. Большинство проголосовавших против отмены новогодних каникул.

Часть наших читателей, напротив, считают, что мы слишком долго отдыхаем в январе.

Другие голосуют за компромисс: сократить количество дней для отдыха.

В опросе Amic.ru принял участие 561 посетитель сайта.

Результаты опроса смотрите в графике.