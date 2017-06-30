Депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложили отменить новогодние каникулы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 22 июня 2017 года. Кроме того, депутаты предлагают утвердить в России еще два выходных дня: 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией) и вернуть 7 ноября — День Октябрьской революции.
Портал Amic.ru провел опрос, как читатели сайта относятся к этой инициативе. Большинство проголосовавших против отмены новогодних каникул.
Часть наших читателей, напротив, считают, что мы слишком долго отдыхаем в январе.
Другие голосуют за компромисс: сократить количество дней для отдыха.
В опросе Amic.ru принял участие 561 посетитель сайта.
Результаты опроса смотрите в графике.
Комментарии
Не нужны!!!!!!
Я за 10рабочих дней, остальное время каникулы 355дней в году.
У нас богатая страна вполне может это позволить
Категорически против отмены, пускай месяц предложат!
Комментарии полностью соответствуют актуальности темы)
И пару недель в мае! Неделю на день России и столько же на день Конституции.
И отпуск у всех, как у депутатов !
не трогайте праздники.
других проблем полно, ими занимайтесь.
И зарплату, и отпускные, и самолет бесплатно!