Фото: blogspot.ru
Жители Барнаула стали реже жениться и чаще разводиться — такая тенденция просматривается по итогам пяти месяцев текущего года.
Соответствующие данные приводит Алтайкрайстат. Так, в январе — мае текущего года в краевой столице было заключено 1139 браков — это на 39 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Что касается разводов, то их число за пять месяцев составило 1474 — на 115 больше, чем в январе — мае 2016-го.
Ранее портал Amic.ru сообщал о ситуации с браками и разводами во всем Алтайском крае по итогам первого квартала 2017 года.
В регионе в указанный период также прослеживалась тенденция, согласно которой число разводов превышает количество браков.
Комментарии
замуж хотят только слабые безвольные девушки, которые не любят котиков)
мдаа семья уже не в моде!!скоро так и человечество вымрет!!вся надежда на село))))
Зато сколько пафосных и тематических свадеб! Фотосессий с березками-мостиками-водопадиками! Напрягайтесь, родители, берите кредиты больше!
30.06.2017 12:50
- гость -
Дети от семьи рождаются? Вот и не знал.