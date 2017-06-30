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Жители Барнаула стали реже жениться и чаще разводиться — такая тенденция просматривается по итогам пяти месяцев текущего года.

Соответствующие данные приводит Алтайкрайстат. Так, в январе — мае текущего года в краевой столице было заключено 1139 браков — это на 39 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается разводов, то их число за пять месяцев составило 1474 — на 115 больше, чем в январе — мае 2016-го.

Ранее портал Amic.ru сообщал о ситуации с браками и разводами во всем Алтайском крае по итогам первого квартала 2017 года.

В регионе в указанный период также прослеживалась тенденция, согласно которой число разводов превышает количество браков.