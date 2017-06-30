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Девочка семи лет утонула в реке Чумыш в Залесовском районе Алтайского края накануне днем, сообщили в пятницу в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что тело маленькой жительницы Барнаула было найдено накануне на берегу реки.

Согласно предварительной информации, ребенок находился с семьей на отдыхе на неорганизованном пляже. Во время купания девочка внезапно ушла под воду. Родители не сумели обнаружить свою дочь.

В данный момент по этому факту проводится доследственная проверка.