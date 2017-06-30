Рассада высажена, сбор урожая только впереди, и сейчас для большинства горожан дачи — это место, где они спасаются от суеты, духоты, отдыхают, жарят шашлыки и наслаждаются красотами вокруг.

А наслаждаться и правда есть чем: цветы благоухают, спеют первые ягоды, да и просто хорошо — природа! Можно погулять с четвероногими друзьями или встретиться с внезапным гостем – ежом.

В общем, смотрим, как там, на летнем дачном отдыхе.

Публикация от Наталья Рычкова (@tortikyarovoe) Июн 29 2017 в 5:38 PDT

Летом даже на заросшем участке хорошо))) #летосолнцежара #summer #дачабарнаул #всёцветет Публикация от Лорочка (@larisalisa16) Июн 18 2017 в 8:09 PDT

Колокольчик Такесима Публикация от Олег Купчинский (@olegkupchinskii) Июн 18 2017 в 5:27 PDT

Публикация от @vopilova88 Июн 19 2017 в 10:14 PDT

Ну, пошло любимое))) #ягодка #ягодкаопять #любимое #клубничка #вкусняшка Публикация от Оксана Бассауэр (@oksanabassauer) Июн 17 2017 в 9:18 PDT

❤️💫 Тишина 😻 Публикация от Елена Кухаренко (@lena_kuharenko) Июн 24 2017 в 10:51 PDT

Любимый мокрый нос 💖 Публикация от Дарья (@daria_volchik) Июн 29 2017 в 6:54 PDT