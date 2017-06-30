Рассада высажена, сбор урожая только впереди, и сейчас для большинства горожан дачи — это место, где они спасаются от суеты, духоты, отдыхают, жарят шашлыки и наслаждаются красотами вокруг.
А наслаждаться и правда есть чем: цветы благоухают, спеют первые ягоды, да и просто хорошо — природа! Можно погулять с четвероногими друзьями или встретиться с внезапным гостем – ежом.
В общем, смотрим, как там, на летнем дачном отдыхе.
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Господи, как же хорошо в дерев Воздух такой пьянящий, что голова кругом идёт. Из речи не вылазили, вода теплая, как парное молоко Посмотрели на гусят, индюшат и куриц, лошадок, коз и коровок. В общем насыщенная программа была. Только домой вернулись, ребёнок спрашивает, а мы завтра в деревню поедем, а то я уже соскучился 😆😂😘 #хорошовдеревнелетом #речка #сёмафедя #люблюдеревню
Комментарии
какая фотка с собакой здоровская хааааа.прям развесилила)))))))