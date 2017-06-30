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Тело шестилетнего ребенка, утонувшего на пляже в новосибирском микрорайоне Затон в понедельник, 26 июня, нашли рядом с поселком Красный Яр. Об этом сообщается на сайте "НГС.Новости".

Издание отмечает, что мальчик утонул на пляже около 17:00. Рядом была его мать, отвлекшаяся на двоих других своих детей. По словам очевидцев, ребенок запнулся в воде, и его начало крутить по течению. Женщина в этот момент была трезвой, однако она глухонемая, поэтому даже не услышала бы крика мальчика. "Да и в принципе он даже крикнуть не успел, потому что, видать, нахлебался воды, когда упал", — цитирует издание очевидца ЧП.

В пресс-службе МАСС отметили, что водолазы три дня искали тело рядом с береговой линией у микрорайона. Они обследовали порядка двух километров береговой линии у Затона.

Вечером в четверг, 29 июня, около 17:00 очевидцы в поселке Красный Яр заметили плывущее по реке тело ребенка и вызвали полицейских. Уточняется, что тело ребенка отнесло на 23 километра вниз по течению реки.

По данному факту следователи проводят проверку. Старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Алексей Максименко подчеркнул, что в практике еще не было привлечения к ответственности родителей, которые не смогли спасти ребенка при несчастном случае. Он добавил, что трагедия могла бы не произойти, однако глухонемая мать ребенка не смогла объяснить окружающим, что происходит. Одна из женщин поняла ее и совершила попытку спасти мальчика, но было поздно, добавил Максименко.