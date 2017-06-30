Последствия серьезного подъема грунтовых вод в период паводка продолжают портить жизнь жителям Рубцовска. В четверг, 29 июня, местный житель Владимир Карачев провел одиночный пикет у стен Парламентского центра, а позже и у правительства Алтайского края.

По его словам, вода до сих пор стоит в подполе примерно в трех тысячах частных домов. Он также сообщил, что местные власти не могут помочь жильцам, чьи дома были подтоплены грунтовыми водами.

Редакция ИА "Амител" обратилась за комментарием в администрацию Рубцовска. Там оперативно предоставили данные о проделанной работе. По информации чиновников, подтопленных домов в городе нет. Обо всем по порядку.

О текущей ситуации

В администрации Рубцовска напомнили, что подъем грунтовых вод из-за интенсивного таяния снега произошел 30 марта.

"По состоянию на 28.06.2017 на территории г. Рубцовска подтопленных домов и приусадебных участков нет, объекты экономики и социальной сферы работают стабильно (…) В реестр подтопленных домов и земельных участков включено 2737 адресов", — сообщили в администрации Рубцовска.

Сейчас власти прорабатывают вопрос о дополнительном финансировании мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Алтайского края.

О причинах

"Научная группа в составе сотрудников Института водных и экологических проблем СО РАН, Алтайводпроекта, Сибгеостроя, АлтайТисиза, минприроды Алтайского края установила, что причина подъема — природные и антропогенные факторы. Одной из причин подтоплений является также близкое залегание грунтовых вод. Их уровень от поверхности земли, по разным оценкам и в разных районах города, находится в диапазоне от 0,6 до 2,3 метра", — прокомментировали в администрации.

Еще один фактор — слишком теплые осень и зима, из-за чего почва не промерзла достаточно, при этом снега было очень много.

Местные власти приняли решение о подготовке проектно-сметной документации для проведения гидрологических изысканий, необходимых для снижения уровня грунтовых вод.

О помощи населению

В администрации города сообщили, что с апреля по июнь грунтовые воды были откачаны в 17 домах (на улицах Глинки, Мусоргского, Менделеева, Таганрогской, Чайковского, Шишкина, Н-Егорьевском тракте), а также на более низких участках посёлка Западный и в Сад-городе.

Также по несколько деревянных поддонов по заявкам развезли в 13 домов (на улицах Шишкина, Ильича, Таганрогской, Мусоргского, Глинки, пер. Гранитной и Н-Егорьевском тракте).

"Всего с приусадебных участков и жилых домов откачано 238 207 кубических метров воды. Развезено населению 387 поддонов", — сообщили в администрации города.

На разных участках были проведены работы по устройству отводных каналов для сброса воды в канал водооросительной системы, проложены магистральные линии для сброса воды, дренажные каналы, для отвода поверхностных вод по устройству водоотводного канала и так далее.

Для ликвидации последствий были сформированы бригады, в состав которых вошли сотрудники отрядов федеральной противопожарной службы, аэромобильной группировки Главного управления МЧС России, спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России, работники городских и краевых служб. На территории Рубцовска всего было задействовано 329 человек, 86 единиц техники, в том числе от МЧС 211 человек, 48 единиц техники.

Об экологической ситуации

Городской отдел Роспотребнадзора проверил осевшую взвесь на приусадебных участках и улицах: она не представляет угрозу для возникновения инфекционных заболеваний.

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Также специалисты исследовали 36 проб воды из поверхностного источника водоснабжения (Склюихинское водохранилище): все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Обработали 100% выгребных ям и надворных туалетов. Жителям раздали дезинфицирующие и дератизирующие средства. Проведены мероприятия по фагированию, вакцинации детей (от вирусного гепатита А привито 69 детей в возрасте до 16 лет) и противовирусная терапия, врачи провели подворовый обход.