На сегодняшний день практически все знают, что такое рекламное агентство, и понимают, какие услуги оно оказывает. Но вряд ли кто-то догадывается, как строится работа внутри коллектива.

В агентстве "FM-Продакшн" работает более двадцати сотрудников. Все они являются неординарными, творческими личностями и профессионалами в своем деле. Ежемесячно для своих клиентов менеджеры создают порядка 50 рекламных кампаний.

В честь 15-летия Медиагруппы мы решили рассказать о пятнадцати "фишках" рекламного агентства, которые делают его непохожим на другие.

1. В течение рабочего дня есть два часа, когда температура в офисе повышается в два раза. Это время называется "Горячая трубка". Если кто-то мерзнет, то агентство приглашает погреться.

2. Чем больше мужчин с именем Сергей в рекламном агентстве, тем больше продаж.

3. Чтобы выйти из зоны комфорта, раз в три месяца сотрудники агентства меняются "рабочими местами", а раз в три года "переносится" входная дверь в рекламное агентство. Цифра 3 – это залог перемен.

4. "Бэби-бум": хотите завести ребенка? Приходите работать в рекламное агентство "FM-Продакш". В среднем в год в декретный отпуск уходит около трех сотрудников. Синергия во всём.

5. В гардеробном шкафу агентства есть одежда и обувь на все случаи жизни. Менеджеры любят удивлять своих клиентов. Например, приехать летом на встречу в зимних сапогах – легко!

6. Менеджеры агентства приглашают клиентов не на встречу, а на кофе.

7. "С песней по жизни"! Чтобы настроиться на рабочий день, встречу, звонок, коллектив агентства очень часто поет песни (поэтому в караоке им нет равных).

8. "Еда-да"! Проверено: самое популярное кулинарное блюдо – творог с фруктами и орехами (помогает достигать результата).

9. Один из менеджеров "FM-Продакшн" ходит на встречу к своему постоянному клиенту всегда в красном платье — это залог успеха. Значит, договор будет точно подписан.

10. Каждый клиент думает, что с ним работает один менеджер, но это не так. Каждый заказ, каждая задача решается коллективно, объединив 10-15 человек. Поэтому 99% рекламных кампаний – результативные.

11. До того как разместить в эфире, менеджеры сами напевают клиентам ролики по телефону.

12. Во всех сферах жизни сотрудники "FM-Продакшн" подтверждают статус "быть первыми" и тренируют профессионализм и качества лидеров — первые во всём.

13. Примета: как только менеджер рекламного агентства организовал для клиента из определённого сегмента рекламную кампанию, остальные клиенты из этого сегмента притягиваются именно к нему ("Энергетическая специализация").

14. Агентство в цифрах:

Средний рост менеджеров агентства – 1,65 м

Средний возраст менеджеров – 27 лет

Средний размер ноги – 38

Средний размер одежды – 46

15. Рабочий день агентства начинается в 9 утра с коллективной зарядки.