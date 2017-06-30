Фото: altai-krai.sledcom.ru

Подросток утонул в озере на территории культурно-оздоровительного комплекса в Ключевском районе Алтайского края. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, трагический инцидент случился еще 26 июня.

"Потерпевший утонул при купании в открытом водоеме на территории культурно-оздоровительного комплекса. Спасатель комплекса не смог своевременно оказать несовершеннолетнему помощь", — констатируют в СКР.

15-летнего мальчика, приехавшего из Михайловского района, пытались реанимировать, однако это не удалось.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователями уже изъята документация, касающаяся организации отдыха. Расследование находится на контроле руководства регионального управления СКР.