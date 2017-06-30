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Жители Алтайского края пострадали от нового вируса-вымогателя NotPetya, который обрушился на страну. Его действие аналогично вирусу Wanna Cry, пишут "Вести".

В частности, под удар попали барнаульские туристы. Теперь они вынуждены лететь в отпуск без необходимого пакета документов, поскольку атака хакеров парализовала работу сайтов турагентств Anex Tour и Mouzenidis Travel. Однако туроператоры пообещали, что перелет и заселение в отели возможны при наличии загранпаспорта и договора.

Директор турагентства "Планета Алтай" Юлия Уразова отметила, что пока бронирование на сайтах взломанных агентств невозможно. "Туроператор обещает выполнить все свои обязательства по забронированным турам, даже если туристам не удалось получить на руки пакет документов, то есть путёвки, по которым они летят к своим отелям. Достаточно взять просто паспорт и договор, который они заключили с турагентством, о комплексном туристическом обслуживании", — цитирует ее издание.

Уточняется, что вирус-вымогатель блокирует работу компьютера и шифрует файлы. За расшифровку данных хакеры просят 4,08 биткоина (1 биткоин стоит свыше 150 тысяч рублей). Вирус атаковал такие российские компании, как "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea, банк "Хоум Кредит", ряд украинских организаций и компьютеры правительства.

В компаниях, которых минула атака хакеров, предупреждают об опасности и просят не открывать подозрительные файлы. Таковые могут прийти по электронной почте в письме. Подчеркивается, что если зараженный файл открыть, то вирус распространится по сети, если это компьютерная сеть предприятия.

Также подхватить вирус рискуют и частные пользователи ПК. NotPetya может зашифровать все фильмы, документы и снимки, при этом отправлять вымогателю деньги не стоит, так как нет гарантий, что он вышлет код для деактивации вируса. Для спасения от взлома нужна своевременная профилактика, заключающаяся в регулярном копировании важных файлов на съемные носители, использовании антивирусных программ, а также в установке утилит для защиты от вирусов-шифровальщиков.

На данный момент нет универсального способа "лечения" компьютера, попавшего под действие вируса-вымогателя.