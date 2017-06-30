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Дату первого заседания по громкому делу о смертельном ДТП, в совершении которого обвиняют молодого водителя автомобиля BMW X5, назначили в Октябрьском районном суде Барнаула — процесс стартует 11 июля.

"Материалы дела поступили в суд. Первое заседание назначено на 10:00 11 июля. Уголовное дело находится в производстве судьи Анастасии Искусновой", — сообщили порталу Amic.ru в пресс-аппарате суда.

Напомним, накануне краевая прокуратура объявила об утверждении обвинительного заключения по этому резонансному уголовному делу.

Обвиняемым по нему проходит молодой человек Алексей Бикташев. Ему инкриминируют совершение дорожной аварии в состоянии опьянения, повлекшей смерть двух лиц. Фигурант дела сейчас находится в следственном изоляторе.

Сама трагедия разыгралась в центре Барнаула утром 29 апреля, когда молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате 27-летняя горожанка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм.

В полиции сообщали, что обвиняемый с 2014 по 2017 год за нарушение правил дорожного движения 34 раза получал штрафы. Кроме того, он уже лишался прав за то, что управлял автомобилем в состоянии опьянения.