23-24 июня прошел пятый, юбилейный фестиваль напитков Алтайфест. В рамках мероприятия компания "Волчихинские напитки" отпраздновала 85-летие завода.

В распоряжении "Волчихинских напитков" был целый павильон, который назвали #волчихафест. Для гостей работали официанты и кухня с большим выбором блюд, всего было розлито более 8000 литров напитков.

Для посетителей павильона играли различные артисты: группа "Демо" (Москва), стендап комик Павел Дедищев ("Камеди батл"), "Рви меха ОРКЕСТР" (Новосибирск), коллектив "Брусника шоу" и многие другие.

Также было разыграно много призов, среди них: скутер, лодка, телевизор, планшет, телефон, велосипеды. Всем гостям выдали футболки с фирменной символикой завода.

Компания "Волчихинские напитки" за последнее десятилетие стал одной из лучших организаций Алтайского края. И это неудивительно, ведь секрет потрясающих вкусовых качеств напитков компании кроется в воде с уникальным химическим составом, добываемой из глубинных озер Касмалинского бора и подпитываемой водами Горного Алтая. Ученые доказали, что эти воды хранятся под землей со времен ледникового периода.

В воде, используемой в качестве основы для производства напитков, практически не содержится нитратов, а ее очистка осуществляется исключительно через натуральные фильтры, без какой-либо химической обработки. Благодаря такому бережному подходу, вода сохраняет свой первозданный природный состав и великолепный вкус.

Вообще же, история Волчихинского пивоваренного завода берет свое начало еще в 19-ом веке. Прародитель ее – алтайский пивовар Бифель Рудольф Иванович. Именно он начал варить пиво из прославленной на всю округу воды, в большом деревянном доме, где был специальный подвал с огромными деревянными чанами.

После революции производство хмельного напитка закрыли, но уже в 1935 году селяне решили построить новый завод и запустили производство. В первые послевоенные годы на заводе трудились настоящие мастера пивоварения, а с 1960 года активно стало развиваться производство безалкогольной продукции.

В 1993 году предприятие из государственного превратилось в закрытое акционерное общество. Наконец, в 2000 году завод стал выпускать минеральную воду "Касмалинская". Сегодня эта вода является визитной карточкой компании и уже получила множество наград.

Вот и на прошедшем фестивале продукция "Волчихинских напитков" собрала медали на дегустационном конкурсе: Серебро – "Лимонад", Серебро – Квасной напиток "Бабушкин", Серебро – пиво "Волчихинское хмельное", Золото – пиво "Подвальное" и главное гранпри – напиток "Грушевый аромат".

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