Фото: Ok.ru

Следователи проверяют бывшего начальника ГУ межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, которого обвиняют в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) в виде щенков элитной породы. Об этом в пятницу, 30 июня, пишет "Коммерсант".

Издание сообщает, что представители защиты полковника Максименко заявили, что никаких животных в деле их клиента нет. Давать дальнейшие комментарии они отказались.

Газета также пишет, что на рассмотрении Мосгорсудом жалобы на продление ареста Максименко выяснилось, что в деле экс-главы УСБ СКР появился новый эпизод — о вымогательстве у некоего Смычковского (предположительно, это владелец крупного строительного бизнеса), который, как считает ФСБ, в качестве взятки передал полковнику подержанный Jeep Wrangler стоимостью 1,5 миллиона рублей, что является взяткой в особо крупном размере.

Агентство напоминает, что Максименко, экс-первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров и начальник УСБ СКР Александр Ламонов обвиняются в получении 500 тысяч евро от вора в законе Шакро Молодого.

Также полковнику СКР вменяют получение от авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии 1 миллиона рублей за возбуждение дела против петербургских полицейских, которые изъяли у него дорогие часы и не вернули.