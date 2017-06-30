Фото: mohowoe.ru

Подробности истории, связанной с гибелью 15-летнего подростка в одном из алтайских культурно-оздоровительных комплексов, стали известны порталу Amic.ru.

Трагедия разыгралась в комплексе "Моховое", который расположен совсем недалеко от села Ключи. ЧП случилось днем 26 июня, когда 15-летний подросток, приехавший сюда из Михайловского района, отдыхал на пляже.

Во время купания мальчик утонул. По официальным данным регионального управления Следственного комитета, спасатель комплекса не смог своевременно оказать ему помощь. Не удалось благополучно провести и реанимационные мероприятия.

В связи с произошедшим принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На данный момент правоохранители провели в оздоровительном комплексе выемки документов. Также допрашиваются свидетели трагедии и сотрудники "Мохового".