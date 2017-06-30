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17-летняя велогонщица Дана Ахметова из Казахстана скоропостижно умерла в больнице Алматы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на сайт Казахстанской федерации велосипедного спорта.

Спортсменка на минувшей неделе выступала на IV Молодежных спортивных играх. Во время соревнований она потеряла сознание и была госпитализирована в реанимацию.

Врачи оценивали ее состояние как крайне тяжелое. Девушка скончалась, не приходя в сознание.

В пятницу, 30 июня, RT со ссылкой на портал Tengri news сообщил, что причиной смерти велогонщицы стал тепловой удар.

По словам брата спортсменки, "тренер её остановил, подхватил, она его не видела, шла на голос. Подъехала скорая помощь, забрала её, но потом машина полчаса стояла на финише". Затем Ахметову пересадили в другую машину и повезли в больницу, где девушка еще три часа ждала, пока ее заберут в реанимацию.

"Просто ребёнок впал в кому, сгорел за минуты. Надо было оказывать первую медицинскую помощь", — добавил брат спортсменки.

Федерация напоминает, что Ахметова в текущем сезоне стала серебряным призером Молодежных игр на шоссе и завоевала две бронзы на треке. С прошлого года она входила в списочный состав спортсменов Центра олимпийской подготовки.