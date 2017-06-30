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Закон об однополых браках принял Бундестаг в Германии — за документ проголосовали 393 парламентария, против — 226, передает РИА "Новости".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не поддержала законопроект.

"Что касается вопроса брака, то мое убеждение, что в шестой статье Основного закона говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, я считаю, что мы должны принимать этот вопрос, о возможности однополых браков, как "решение по совести", — сказала немецкий лидер.

Против этого закона ранее выступал и Христианско-демократический союз, который представляет Меркель.

Первой страной, где начали регистрировать однополые браки, стала Голландия. В настоящее время узаконить свои отношения гомосексуалисты могут в 20 странах мира.