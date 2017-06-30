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Прокуратура во время проверки береговой зоны Оби в столице Алтайского края нашла строительный мусор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что складирование мусора там — это нарушение природоохранного законодательства.

В сообщении сказано, что земельный участок на улице Промышленной, где был найден мусор, принадлежит ООО "Ярус", строящему на этом участке многоквартирный дом с подземной парковкой.

Собственнику направили представление с требованием навести порядок на участке. В результате мусор был вывезен, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.