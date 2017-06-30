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Алтайское Заксобрание готовится ограничить встречи депутатов с населением

, ИА "Амител", Александра Черданцева
АКЗС обсуждает поправки в краевой закон вслед за федеральным

Фото: Александра Черданцева

В начале июня в России были приняты спорные поправки в закон, приравнивающие встречи депутатов с населением к публичным мероприятиям. Теперь в некоторых случаях депутатам придется уведомлять власти о таких встречах. Алтайское краевое Заксобрание уже готовится внести эти поправки в региональный закон. Документ уже получили все главы фракций и комитетов.

В пояснительной записке сказано, что изменения вносятся для соответствия федеральному закону. Так оно и есть, ведь закон предусмотрел необходимость согласования встреч не только для депутатов Госдумы, но и для региональных, и для муниципальных депутатов.

О том, какие изменения внесены в федеральный закон, Amic.ru подробно рассказывал в материале: Встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам. Как теперь быть?

Если вкратце, то теперь депутатам в некоторых случаях придется уведомлять власти о встрече с избирателями. Это надо делать, если встреча проводится в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания (все это публичные мероприятия). Согласовывать их нужно депутатам Госдумы за 10-15 дней, депутатам регионального или местного уровня — за 5-10. Не надо согласовывать, если это встреча в специально отведенных местах и во дворах домов или одиночный пикет.

Именно эти поправки хотят внести в краевой закон. Подчеркнем, что это пока только проект закона, до официального принятия они не действуют.

Судя по проекту (имеется в распоряжении ИА "Амител" ), в краевом законе планируется прописать, что встречи депутата АКЗС или муниципальных депутатов с избирателями, проводимые в целях информирования населения о своей деятельности, — это публичное мероприятие, которое надо согласовывать за 5-10 дней. Исключения составят собрания и одиночные пикеты, если не используется быстровозводимая сборно-разборная конструкция. Если же такая конструкция будет использоваться и она будет создавать препятствия для пешеходов или автомобилей, то уведомлять надо будет не позднее чем за три дня.

В этом проекте ничего не сказано про специально отведенные места. Порядок их определения будет прописываться позже.

Любопытно вот что: поправки не могут быть внесены раньше чем на следующую сессию, 27 августа (депутаты ушли на каникулы, и созыв внеочередной сессии маловероятен). Затем несколько дней отводится на подписание закона губернатором и на опубликование документа. В силу он вступает через 10 дней после опубликования. То есть вряд ли новые правила успеют вступить в силу раньше выборов 10 сентября 2017 года. Этот факт не может не радовать действующих депутатов (от оппозиции), которые планируют идти на новые выборы: пока им согласование не потребуется.

Впрочем, оппозицию этот закон все равно беспокоит. Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов — единственный из глав четырех фракций, кто завизировал документ со словом "возражаю".

"Наша позиция однозначна — мы будем голосовать против. Против закона партия выступала и на федеральном уровне. Закон однозначно приведет к проблемам", — рассказал корреспонденту ИА "Амител" Молотов.

Фракция ЛДПР пока не обсуждала, как будет голосовать за законопроект. Глава фракции Владимир Семенов отметил, что лично он против подобных ограничений.

"Ситуации, когда какой-то депутат на встрече с избирателями организовал стихийный митинг, — исключения. Чаще бывает так, что депутат назначил встречу, договорился о ее проведении, например, в сельском Доме культуры. Приезжает на место, а ДК закрыт. То сторож с ключами заболел, то внезапно стала неисправной проводка. Что делать, ведь люди пришли на встречу?" — отметил парламентарий.

Глава фракции КПРФ Мария Прусакова также пока не готова выразить мнение всей фракции. Но лично она против подобного закона.

Мы вернемся к этой теме в конце августа и обязательно напишем, какие фракции выступили против этого закона. Хотя шансов на то, что он не будет принят, почти нет.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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