Фото: angusht.org
Подросток в Барнауле лишился обеих рук после того, как попытался спасти котенка, оказавшегося на дереве, сообщает телеканал "Катунь 24".
Когда именно произошел этот инцидент, издание не уточняет. Известно, что 16-летний парень пострадал от мощного разряда тока. Недалеко от дерева, куда попытался взобраться подросток, находилась трансформаторная будка, а совсем рядом была металлическая труба.
Вероятно, что парень ухватился за трубу, которая была под напряжением. В итоге подросток получил сильнейшие ожоги.
Со ссылкой на слова брата пострадавшего подростка сообщается, что молодому человеку сначала ампутировали левую руку. За правую медики боролись несколько недель, однако и ее не удалось сохранить.
Сейчас подростка перевели из реанимации в общую палату.
Комментарии
эх....
А стоил ли такой жертвы котик?
зачем лазить за кошками на деревья?
Еще и остановка сердца была...
Жаль парня.
А чего ради труба оказалась под высоким напряжением?
30.06.2017 15:59
- гость -
Тот же вопрос. Дело-то не в котенке, там и еще что-нибудь рядом с будкой могло оказаться под напряжением.
А стоил ли такой жертвы котик? - так воспитывают так, зоошиза крепчает
Электриков не хватает, начальство ведет счет киловатам, не до того... В нашей газете регулярно - требуются электрики, энергетики (Павловск).
зоошиза крепчает
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ну откуда ему было знать, что это опасно
но если труба была, то наверное она была на крыше будки...
Котенок в опасности затмил разум, можно было остановиться и подумать как и что, такое поведение теперь поощряется когда народ рискует ради животины