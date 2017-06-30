Фото: angusht.org

Подросток в Барнауле лишился обеих рук после того, как попытался спасти котенка, оказавшегося на дереве, сообщает телеканал "Катунь 24".

Когда именно произошел этот инцидент, издание не уточняет. Известно, что 16-летний парень пострадал от мощного разряда тока. Недалеко от дерева, куда попытался взобраться подросток, находилась трансформаторная будка, а совсем рядом была металлическая труба.

Вероятно, что парень ухватился за трубу, которая была под напряжением. В итоге подросток получил сильнейшие ожоги.

Со ссылкой на слова брата пострадавшего подростка сообщается, что молодому человеку сначала ампутировали левую руку. За правую медики боролись несколько недель, однако и ее не удалось сохранить.

Сейчас подростка перевели из реанимации в общую палату.