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Полицейские задержали в Волчихинском районе 22-летнего молодого человека, которого подозревают в краже свыше 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что ночью в селе Волчиха местный житель взломал замок на входной двери одного из пивных баров, проник в помещение и похитил из него 22 тысячи рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Все похищенные деньги были изъяты и возвращены владельцу бара.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.