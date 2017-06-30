В региональном минздраве порталу Amic.ru сообщили, что в настоящее время подросток находится в тяжелом состоянии. Врачи не дают прогнозов.

"Мальчик полторы недели находится в ожоговом центре. Состояние подростка тяжелое, врачи не дают прогнозов. В настоящее время его перевели из реанимации в обычную палату. Медики проводят все необходимые профилактические процедуры, чтобы предотвратить дальнейшее заражение мягких тканей", — пояснили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Напомним, 16-летний подросток в Барнауле лишился обеих рук после того, как попытался снять котенка с дерева. Молодой человек пострадал от мощного разряда тока.