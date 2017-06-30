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Проверку по факту получения тяжелых травм 16-летним барнаульцем, который хотел спасти котенка, проводит Следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, инцидент произошел 9 июня в поселке "Спутник". По имеющимся данным, подросток, чтобы снять котенка, пытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву.

"В результате он случайно задел провода линии электропередачи, находящиеся над указанной трубой. Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция по ампутации предплечий обеих рук", — уточняют в Следственном комитете.

В ходе доследственной проверки правоохранители намерены выяснить все обстоятельства случившегося и оценить действия тех, кто несет ответственность за эксплуатацию электрических сетей.

Напомним, сам подросток сейчас находится в краевом ожоговом центре. Его уже перевели из реанимации в обычную палату.



