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В Новосибирске мужчина проник в офис одной из микрофинансовых организаций и украл сейф с деньгами. Инцидент произошел 24 мая, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник разбил стеклянную входную дверь камнем, в офисе сломал камеру видеонаблюдения, а затем похитил сейф. Своими действиями он нанес организации ущерб на сумму более 35 тысяч рублей.

Полицейские собрали улики, оставленные преступником на месте преступления, а через некоторое время задержали подозреваемого, которым оказался 28-летний ранее не судимый житель Калининского района.

Выяснилось, что новосибирец вскрыл сейф и выбросил его на улице, забрав деньги. Часть из них он уже потратил.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что злоумышленник частично возместил ущерб.