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Инспекторы государственного охотничьего надзора в Алтайском крае получили ключи от 14 новых служебных автомобилей УАЗ, сообщили в пресс-аппарате регионального правительства.

В церемонии принял участие губернатор Александр Карлин, по чьей инициативе на сумму около 9 миллионов рублей и были приобретены новые машины.

Говоря о работе охотинспекции, глава региона подчеркнул: "Инспекторы выполняют важную функцию, осуществляют от имени государства контроль за соблюдением правил охоты, установленных законодательством. Эта деятельность имеет исключительно важное значение для Алтайского края: 15,5 миллионов гектаров охотничьих угодий - это очень значимое для всех нас достояние, которое мы должны сохранять, оберегать, по возможности приумножать".

Работу инспекторов губернатор оценил как эффективную. "Наличие технических средств, транспорта, средств связи у охотинспектора играет очень важную для нас роль по предупреждению правонарушений. Сама осведомленность о том, что инспекторский состав хорошо технически оснащен, предотвращает значительную часть нарушений правил охоты", - добавил Александр Карлин.

Каждый год в нашем регионе выявляют более тысячи правонарушений в области охоты и не менее 50 уголовных преступлений, связанных с браконьерством.