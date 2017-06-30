Уже в понедельник стартует розыгрыш призов "МедиаКуш", который был запущен в честь 15-летия Медиагруппы "FM-Продакшн" для всех клиентов рекламного агентства.

Ежедневно с 3 по 7 июля Медиагруппа будет проводить розыгрыш пятнадцати уникальных призов.

Двенадцать призов от радиостанций и сайта Amic.ru будут разыгрываться в соответствии с хронологией их открытия.

Три главных приза, в том числе путевка на двоих в Дубай, будут разыграны последними.

Видео с вручением призов вы сможете увидеть на нашем сайте.

Список компаний, принимающих участие в розыгрыше, смотрите здесь.