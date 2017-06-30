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Масштабный ремонт водопровода проведут в Барнауле на улице Юрина специалисты городского водоканала, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Протяженность участка, где будет проведен ремонт, составит 900 метров. Решение "откапиталить" водопровод было принято после проведения мониторинга его аварийности на отрезке от улицы Малахова до улицы Островского.

Здесь будет проложена новая полиэтиленовая труба. Стоимость реализации проекта составляет 6,2 миллиона рублей. Работы планируется завершить в конце сентября.

В водоканале добавляют, что в период с 2006 по 2016 год аварийность на сетях, обслуживаемых предприятием, снизилась почти на 49% при выросшей протяженности сетей с 879 км до 1124 километров.