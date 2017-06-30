Законопроект о запрете курения в подъездах

Такие поправки в антитабачный закон внесла группа членов Совета Федерации. Предлагается ввести запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов многоквартирных домов.

"А дежурный участковый с линейкой будет бдить", "Насмешили, этих курильщиков и из подъезда не выгнать", "Это дискриминация курильщиков. Правительство само подсадило народ на табак", "Было бы неплохо запретить курение на ходу", — реагируют пользователи соцсетей на такую инициативу и предлагают разрешить курить только в своих квартирах или космосе.

Премьера "Гадкий я 3"

29 июня в прокат вышел третий мультфильм "Гадкий я". Отзывов после одного дня просмотра немного, но люди активно делятся фотографиями с миньонами. Судя по всему, после этой части мультика публика будет любить их еще больше.

Сходили на премьеру #гадкийя3 Публикация от Jean Makim/Жан Маким 🎤 🎼 (@jean_makim) Июн 29 2017 в 5:58 PDT

Грустные миньоны #трцпланета #гадкийя3 #формулакино Публикация от Роман Бровкин (@goldwheel) Июн 30 2017 в 1:45 PDT

#гадкийя3 Публикация от I L Y A L O G I N O V (@loginovru) Июн 30 2017 в 1:34 PDT

Трижды папа

Криштиану Роналду в третий раз стал папой. 30 июня в Instagram он разместил снимок своих новорожденных двойняшек.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 29 2017 в 10:09 PDT

"Это вам не медальки за третье место", "Кто мама?", "Няшки", "Я надеюсь, теперь он будет тащить за сборную ради детей", — реагируют на новость в соцсетях, поздравляют футболиста с рождением детей и желают малышам здоровья.

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Трагедия барнаульского подростка

16-летний подросток из Барнаула, спасая котенка, лишился обеих рук. Ребенок получил сильные ожоги после удара током, когда взбирался на дерево за животным.

"Кошмар. Хотел добро сделать...", "Жалко парня", "Сил тебе, ребёнок, здоровья и удачи!" — сочувствуют барнаульцы подростку и просят призвать к ответу тех, "по чьей вине произошел удар током".