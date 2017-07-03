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Едем на Байкал: в какую сумму обойдется поездка и как добраться до озера?

, ИА "Амител"
На самолете, поезде или на машине? Считаем, в какую сумму обойдется путешествие на Байкал

Не знаете, куда отправиться в отпуске? Езжайте на Байкал. Это одно из красивейших озер мира, где уникальная природа, самобытная культура и непередаваемый местный колорит. Тем более, что жителям Алтайского края поезда на Байкал обойдется не так уж и дорого. Как добраться, где жить, на что посмотреть и сколько все это стоит, читайте в материале Amic.ru.

Расстояние от Барнаула

Озеро Байкал расположено почти в 2000 километрах от Барнаула.

Разница во времени

Разница во времени между Байкалом и Барнаулом составляет один час. Если в Барнауле 12 часов дня, значит, на Байкале 13 часов.

Что посмотреть?

Мыс Котельниковский

От мыса Котельниковского начинается один из самых популярных маршрутов на севере Байкала – к горе Черского. Маршрут проходит по реке Куркуле, он знакомит с каскадом водопадов, системой высокогорных озер, ледником, горой Черского. Маршрут рекомендуется только для подготовленных туристов. Гора Черского – это высшая точка Байкальского хребта (2588 м), покорить которую престижно как для горных туристов, так и для опытных альпинистов. Маршрут восхождения – единственный на Северном Байкале. Категория сложности – 2А. Район горы отличается частой изменчивостью погодных условий, что вносит в восхождение дополнительные трудности.

Листвянка

Это большой посёлок возле самого устья Ангары. Его считают негласной байкальской столицей. В Листвянке находится знаменитый Байкальский музей. Там можно совершить виртуальное погружение на дно огромного озера. А в самом центре посёлка расположен уникальный нерпинарий, сотрудникам которого удалось приручить байкальских нерп.

В посёлке много возвышенных мест, откуда открываются прекрасные панорамы озера. Видно легендарный шаман-камень в устье широкой Ангары. Также туристам стоит заглянуть в необычную астрофизическую обсерваторию, где учёные наблюдают за солнцем.

Из Иркутска до Листвянки на машине около 50 минут езды, а на автобусе — 1,5 часа.Также можно за 1,5 часа доплыть по Ангаре на теплоходе "Восход".

Бухта Песчаная

Бухта объявлена памятником природы. Ее называют Байкальской Ривьерой — песок и чистейшая озёрная вода. Главная достопримечательность — ходульные деревья. Это лиственницы под корнями практически нет почвы. К Песчаной примыкают две небольшие живописные бухты — Бабушка и Внучка, разделённые длинным мысом Дед. Можно также сходить мимо гротов к выступающей неподалёку от берега Бакланьей скале.

Попасть в бухту можно (до августа) из Иркутска на теплоходе. Некоторые путешественники из Иркутска подъезжают на автобусе или такси до посёлка Большое Голоустное. От него до Песчаной бухты 37 км. Дальше либо пешком по знаменитой Байкальской тропе, которая идет вдоль озера. Либо попросить местных жителей довезти до бухты на лодке.

Большие Коты

Ударение на "О". Считается, что название пошло от ловушки для рыбы — "котцы". Либо со старым наименованием тёплой обуви. В Больших Котах раньше существовали золотые прииски и даже свой стекольный завод. Со времён золотодобычи сохранились вертикальные шахты и штреки. Также живописны отвалы горной породы и сделанные из дерева желоба. Кроме того, из Больших Котов популярно восхождение на вершину Скрипер. Этот крутой утёс над Байкалом.

Во время навигации до посёлка можно за 1,5 часа доехать на теплоходе "Восход" от Иркутска. Другой вариант — дрплыть от Листвянки на моторной лодке .

Рыбалка на Байкале

Также одним из самых популярных видов развлечений на Байкале является рыбалка. В озере водится уникальная для Сибири красная рыба даватчан – реликтовая форма ледниковой эпохи. Также здесь водится таймень, ленок, щука, хариус, сорога, окунь. Слюдяные озера находятся в 25 км от Северобайкальска. Большое Слюдяное озеро в диаметре достигает около двух километров. Сохранилась серпантинная тропа к слюдяным штольням, от которых открывается прекрасная панорама побережья Байкала и мыса Тонкий.

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Природа

Природа — это главная достопримечательность озера. Бессмысленно пытаться описать, насколько оно красиво. Да и фотографии не передадут всю мощь и великолепие Байкала. Лучше, как говориться, один раз увидеть. Хотя те, кто побывал на Байкале, обязательно туда возвращаются.

Как добраться?

Добраться до Байкала можно на автомобиле. Придется преодолеть немалое расстояние. Стоимость только одного бензина составит около 10 тысяч рублей в одну сторону. Прибавьте к этой сумме ночевку в гостиницах или придорожных отелях и стоимость питания.

Также из Барнаула можно добраться на автобусе до Красноярска (билет в одну сторону стоит от 1923 рублей). Далее придется пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до Иркутска. Например, можно выбрать самолет. Рейс совершается два раза в неделю. Время полёта до Иркутска – три часа.

Из Барнаула можно попасть в Иркутск на поезде. Билет обойдется почти в 3500 рублей в плацкартном вагоне. Купе почти в два раза дороже. Время пребывания в пути – чуть больше суток.

От Иркутска до озера Байкал всего 70 километров. Добраться до конечного пункта назначения можно на поездах, электричках, автобусах и маршрутных такси.

Еще один вариант — долететь до Иркутска на самолете. Самые дешевые билеты туда-обратно обойдутся в 14 тысяч рублей на одного человека.

Где жить?

Стандартный номер на одного туриста начинается примерно от 1200 рублей в сутки. В среднем двухместный номер обойдется от 2500 рублей.

Если вы хотите жить поближе к озеру или вообще предпочитаете апартаменты на самом берегу Байкала, то готовьте как минимум 4000 рублей в сутки.

Естественно, чем шикарнее отель и номер, тем дороже проживание. Также цена зависит от сезона.

В какую сумму обойдется отдых на озере Байкал?

Отдых на Байкале начинается минимум от 20 тысяч рублей и до бесконечности. Это зависит от того, на каком транспорте вы будете добираться, в каких отелях жить и какой вид отдыха выберете.

Больше мест и вариантов для отдыха смотрите в проекте Amic.ru "Окунись в лето".


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Комментарии

3.07.2017 07:12
- гость -

Меня устраивает Алтай кроме Белокурихи.

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