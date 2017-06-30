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Медвузы, которые курирует Министерство здравоохранения России, не выживут в связи с отсутствием комплексного подхода к образованию. Соответствующее заявление сделал руководитель Сбербанка Герман Греф на лекции в Президентском центре Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге, пишет "Рен ТВ".

"Конечно же, сегодня ключевой тренд — это медицина. То, о чем я уже сказал, — данные в медицине будут расти экспоненциально, и, собственно говоря, использование медициной данных, больших данных — это ключевой тренд, который мы сегодня видим. И в этой связи мы сегодня обсуждали, могут ли выжить медицинские вузы, находящиеся под Министерством здравоохранения. Очевидно, нет", — заявил глава Сбербанка.

Греф добавил, что в мире почти не осталось медвузов. В качестве примера он привел Великобританию, где отдельно стоящие медицинские вузы стали медфакультетами крупных университетов.

Глава Сбербанка призвал серьезно задуматься над данным вопросом, поскольку врач "без комплексной компетенции, в том числе в работе с большими данными, уже будет недоквалифицирован".