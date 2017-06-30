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Экстренное предупреждение распространило в пятницу, 30 июня, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю из-за прогнозируемой на выходных непогоды.

Так, в ведомстве подчеркивают, что жителей региона во второй половине дня 1 июля и в течение суток 2 июля ожидают ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Одновременно с этим в некоторых районах края сохранится высокая пожароопасность.

"Специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности! В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно и плохая видимость при сильных осадках способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить гражданам. При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности", — подчеркивают спасатели.