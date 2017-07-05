На фото: автомобиль Hyundai Santa Fe

Автоцентр АНТ объявляет небывалую скидку до 400 000 рублей на Hyundai Santa Fe. Это предложение позволит сэкономить на покупке популярного кроссовера до 20% от первоначальной стоимости.

Так, например, Hyundai Santa Fe в комплектации Start с учетом действующих акций обойдется всего в 1 556 000 руб, вместо 1 956 000 руб, указанных в прайсе.

Hyundai Santa Fe – пятиместный кроссовер, очередное поколение одной из самых популярных машин в своем классе. Модель совмещает высокий уровень безопасности, комфорт и передовое качество исполнения с современной начинкой, позволяющей этому кроссоверу легко конкурировать с более дорогими "европейцами". Ассоциация Euro NCAP наградила Santa Fe званием "самого безопасного автомобиля" в своем классе.

К сильным сторонам Hyundai Santa Fe традиционно относится большой внутрисалонный объем, а также премиальный список дополнительных опций: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоматической парковки, экстренного торможения, слежения за "мертвыми" зонами, контроля за линиями разметки.

Автомобиль предлагается с двумя моторами — бензиновый 2.4 литра, 175 л.с. и современный мощный и экономичный дизель, 2.2 литра с отдачей 200 л.с.

Новый стильный кроссовер Hyundai Tucson сейчас может обойтись вам на 40 тысяч дешевле по программе H-Promise в Автоцентре АНТ.

Hyundai Tucson – это новый уровень безопасности. Модель отмечена наградой TOP Safety Pick+ Американского страхового института дорожной безопасности по итогам краш-тестов. Также по результатам недавно прошедших испытаний комитета EuroNCAP Tucson получил максимальный рейтинг 5 звезд, заработав самые высокие баллы по большинству параметров.

Для Hyundai Tucson нового поколения предлагается широкая линейка двигателей: популярный 2,0 литровый бензиновый агрегат мощностью 149 л.с., а также мощный 2,0 литровый дизель 185 л.с. с проверенным 6-ступенчатым "автоматом". Для любителей активной езды предлагается бензиновый Turbo-GDI 1,6 литра мощностью 177 л.с., укомплектованный новой спортивной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Все двигатели имеют улучшенные динамические характеристики и расход топлива, а также соответствуют нормам токсичности Euro-5 (1.6 GDI – Euro-6).

На фото: автомобиль Hyundai Tucson

Кроме того, в Автоцентре АНТ, в зависимости от выбранной модели Hyundai, действуют специальные уникальные кредитные программы: кредит без первоначального взноса, ставка по кредиту от 5,0% годовых, КАСКО в подарок.

Сроки действия акций ограничены. Подробности в Автоцентре АНТ.

Автоцентр АНТ – лидер алтайского рынка по продажам новых автомобилей, заслуживший доверие клиентов стабильной работой на протяжении более 20 лет.

Автоцентр АНТ оказывает любые услуги, связанные с приобретением и эксплуатацией автомобилей.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

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