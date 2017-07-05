Среда, 5 Июль, 10:26

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Где в Барнауле вы предпочитаете купаться?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,23
€ 67,3
Brent
$ 51,5
26°
Обь
285см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 году15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017
Новости

Время перемен: почему выгодно обновить автомобиль сегодня?

, ИА "Амител"
Автоцентр АНТ объявляет небывалую скидку до 400 000 рублей на Hyundai Santa Fe

На фото: автомобиль Hyundai Santa Fe

Автоцентр АНТ объявляет небывалую скидку до 400 000 рублей на Hyundai Santa Fe. Это предложение позволит сэкономить на покупке популярного кроссовера до 20% от первоначальной стоимости.

Так, например, Hyundai Santa Fe в комплектации Start с учетом действующих акций обойдется всего в 1 556 000 руб, вместо 1 956 000 руб, указанных в прайсе.

Hyundai Santa Fe – пятиместный кроссовер, очередное поколение одной из самых популярных машин в своем классе. Модель совмещает высокий уровень безопасности, комфорт и передовое качество исполнения с современной начинкой, позволяющей этому кроссоверу легко конкурировать с более дорогими "европейцами". Ассоциация Euro NCAP наградила Santa Fe званием "самого безопасного автомобиля" в своем классе.

К сильным сторонам Hyundai Santa Fe традиционно относится большой внутрисалонный объем, а также премиальный список дополнительных опций: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоматической парковки, экстренного торможения, слежения за "мертвыми" зонами, контроля за линиями разметки.

Автомобиль предлагается с двумя моторами — бензиновый 2.4 литра, 175 л.с. и современный мощный и экономичный дизель, 2.2 литра с отдачей 200 л.с.

Новый стильный кроссовер Hyundai Tucson сейчас может обойтись вам на 40 тысяч дешевле по программе H-Promise в Автоцентре АНТ.

Hyundai Tucson – это новый уровень безопасности. Модель отмечена наградой TOP Safety Pick+ Американского страхового института дорожной безопасности по итогам краш-тестов. Также по результатам недавно прошедших испытаний комитета EuroNCAP Tucson получил максимальный рейтинг 5 звезд, заработав самые высокие баллы по большинству параметров.

Для Hyundai Tucson нового поколения предлагается широкая линейка двигателей: популярный 2,0 литровый бензиновый агрегат мощностью 149 л.с., а также мощный 2,0 литровый дизель 185 л.с. с проверенным 6-ступенчатым "автоматом". Для любителей активной езды предлагается бензиновый Turbo-GDI 1,6 литра мощностью 177 л.с., укомплектованный новой спортивной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Все двигатели имеют улучшенные динамические характеристики и расход топлива, а также соответствуют нормам токсичности Euro-5 (1.6 GDI – Euro-6).

На фото: автомобиль Hyundai Tucson

Кроме того, в Автоцентре АНТ, в зависимости от выбранной модели Hyundai, действуют специальные уникальные кредитные программы: кредит без первоначального взноса, ставка по кредиту от 5,0% годовых, КАСКО в подарок.

Сроки действия акций ограничены. Подробности в Автоцентре АНТ.

  • Автоцентр АНТ – лидер алтайского рынка по продажам новых автомобилей, заслуживший доверие клиентов стабильной работой на протяжении более 20 лет.
  • Автоцентр АНТ оказывает любые услуги, связанные с приобретением и эксплуатацией автомобилей.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai
г. Барнаул, Павловский тракт, 251д
Время работы: 
пн-пт 8:00-19:00
сб-вс 9:00-14:00 
Телефон отдела продаж: (3852) 29-00-20

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

5.07.2017 09:56
- гость -

как может быть выгодна покупка корейской поделки за 2 млн в кредит?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:23
Улицу Матросова в Барнауле перекрыли из-за ремонта моста через Пивоварку 0
10:12
Дату окончания "сезона дождей" на Алтае сообщили в Гидрометцентре 0
10:06
Пожилую жительницу Алтайского края попытался обокрасть мошенник-"внук" 0
09:58
СМИ: летчик Ярошенко написал письмо Трампу с просьбой о возвращении в РФ 1
09:50
СМИ: Замдиректора Приморского океанариума купал подругу с белухами 1
09:36
Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку под Новосибирском 0
09:30
Время перемен: почему выгодно обновить автомобиль сегодня? 1
09:23
Шестеро пожарных тушили загоревший автомобиль в Бийске 2
09:15
Мужчину с деформированной переносицей разыскивают в Алтайском крае 0
09:03
Сверкающая ночь: фото удивительной барнаульской грозы 7
09:00
Лучший пляж Сибири: стоит ли посетить комплекс "Солнечный"? 5
08:59
Писатель Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге 3
08:41
Пробки в четыре балла ждут барнаульцев утром 5 июля 0
08:30
Где провести медовый месяц? 0
08:18
Итальянский фермер "нарисовал" трактором в поле портрет Путина 4
08:07
Губернатор Александр Карлин ответит на вопросы жителей Алтайского края 7
07:46
"Я никого не подсиживаю" - певица Ольга Орлова о новой работе в "Доме-2" 3
07:34
Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли 5
07:22
Почти полторашка: в Барнауле начнут продавать молоко объемом 1,4 литра 15
07:03
Трехкомнатную квартиру с дорогим ремонтом продают в Барнауле за 8,5 млн руб 7
06:44
Где цветет папоротник? Обычаи, традиции и обряды праздника Иван Купала 1
06:23
Экзотика не в моде. Как называют юных барнаульцев в этом году? 6
06:01
Эксперты заявили о снижении цен на бензин в Алтайском крае 7
05:08
Шквалистый ветер, грозы и град обрушатся на Алтайский край 5 июля 1
04:01
Мутко пообещал россиянам доступные цены на ЧМ-2018 2
03:01
Спасатели в бинокль смотрели, как женщина не умерла благодаря отдыхающим 1
02:16
Фонд сексуальной помощи одиноким женщинам появился в России 16
01:42
Самым пожилым жителем России признана жительница Кабардино-Балкарии 0
00:08
Житель Дагестана перепел хит Modern Talking 1
23:39
Проводницу, заставившую пассажиров выпрыгивать из поезда, осудили на Алтае 0
23:01
Полуразрушенный дом предоставили для жилья сироте на Урале 0
22:45
СМИ: хищения при строительстве резиденции Путина засекретили 5
22:31
Тело младенца нашли в бытовке московской больницы 0
21:54
Мара Багдасарян будет продавать колбасу, чтобы погасить штрафы 1
21:31
Временная администрация "Тальменка-банка" нашла растраты на 780 млн рублей 2
21:01
Шутка от Лаврова: ожидания от встречи Путина и Трампа - как прогноз погоды 1
20:51
Матвиенко перетанцевала молодежь на берегу озера Иссык-Куль 3
20:28
Задержана пара, которая сожгла мужчину на мангале в Подмосковье 0
20:07
Фонд племянника Путина предложил не пускать за границу краснодипломников 26
19:49
ВЦИОМ: каждый десятый россиянин думает о переезде за границу 1
19:36
Кот и спиннер, штормпрогноз и поздравления родителей: обзор соцсетей 0
19:23
Дату встречи Путина и Трампа назвали в Кремле 0
19:08
Коротко о главном: новая буря, уголовное дело ААЭП и спиннер-эпидемия
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 июля
18:51
Москвича задержали за попытку взять кредит с помощью поддельного паспорта 0
18:27
Барнаульца осудили на семь лет тюрьмы за избиение до смерти своей знакомой 0
18:11
Спиннер за миллион рублей создала компания Caviar 4
17:50
Россия побила Турцию по популярности туристического отдыха 4
17:41
Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ААЭП 6
17:33
Дугин поручил избавить Барнаул от дыр в асфальте к Шукшинским чтениям 3
17:22
Алтайский коммунист поехал в Санкт-Петербург на мотоцикле с женой и кошкой 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.