Фото: price-altai.ru

Барнаульские власти собираются построить две дороги в новостройках Индустриального района. Соответствующие лоты размещены на сайте госзакупок.

Строительство улицы Взлетной от улицы Сергея Ускова до улицы Солнечная Поляна обойдется городскому бюджету в 43,1 миллиона рублей. Работы выполняются в два этапа. Первый этап строительства продлится со дня подписания контракта до 1 октября текущего года. Второй этап — с 1 октября до 1 июля 2018 года.

Также на сайте размещен лот на строительство улицы Балтийской от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Стоимость строительства данной дороги оценивается в 227,3 миллиона рублей. Тут работы будут разделены на три этапа: с заключения контракта по 1 октября текущего года, второй этап — с названной даты до 1 октября 2018 года, а третий этап закончится 1 июля 2019 года.

Заявки на аукционы принимаются до 18 июля текущего года. Они пройдут 21 июля в 11:25 и 11:30.