Наступили первые выходные июля. Для тех, кто еще не придумал программу выходного дня, информационный портал Amic.ru собрал мероприятия, которые точно стоит посетить.

Суббота

Начать субботу можно на Сабантуе. Это татаро-башкирский праздник. Дегустация блюд, мастер-классы и выступления национальных коллективов: все это смогут увидеть гости праздника. Апогеем мероприятия станет национальная борьба на поясах – курэш. Будут разыграны призы, в том числе живой баран. Также пройдет конкурс "Мисс Сабантуй-2017". Начало в 11:00 в парке культуры и отдыха "Центральный".

АКФМС

Любителям спорта и мотогонок будет интересно посетить открытый чемпионат и первенство Алтайского края по мотокроссу. Ловить адреналин можно с 12:00 в районе автобазы №6 по ул. Дальней, 17.

А ценителей хенд-мейда арт-галерея "Бандероль" порадует мастер-классом по плетению индейских талисманов — ловцов снов. Начало в 14:00. Стоимость участия — 400 рублей, все материалы предоставляются. Рекомендуем предварительно записаться по телефону 22-61-02.

vk.com

Фанаты ночной жизни города никак не могут пропустить Тусу. Вечеринка у бассейна в ночь с 1 на 2 июля пройдет на базе Wellness-клуба "Адриатика" ( ул. Попова, 167а). Вход строго 18+, стоимость 300 рублей.

Воскресенье

В воскресенье гостей ждут в планетарии. Там будут представлены три программы для всей семьи: Гришка-космонавт (11:00), Астрономия (13:00) и Энергия вселенной (15:00). Вход — 80-100 рублей за одно представление.

avtograf22.ru

И конечно же кино. В прокат вышел мультфильм "Гадкий я 3". Миньоны, которых любят и ждут, наконец-то вернулись.

Помимо этого на большом экране будут идти такие фильмы, как "Трансформеры: Последний рыцарь", триллер "Синяя бездна", российская драма "Холодное танго".

Ксения Бородина