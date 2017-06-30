Фото: hayinfo.ru

Смертельная авария произошла ночью в четверг, 29 июня, в городе Изюм Харьковской области (Украина). В ДТП погибли две девушки, приходившиеся друг другу троюродными сестрами, пишет Life.

Автомобиль, в котором находились девушки, на полной скорости врезался в столб. 16-летняя пассажирка скончалась на месте, а 24-летняя водитель умерла в реанимации через несколько часов.

Все происходящее в машине за несколько минут до аварии видели сотни человек, так как девушки вели онлайн-трансляцию в Instagram. Данное видео уже изучают сотрудники СУ СКР. На кадрах видно, что девушки веселятся и употребляют спиртное, а также сигналят проезжающим мимо авто.

Погибшие собирались продолжить гуляния в клубе, по дороге в который они и разбились.