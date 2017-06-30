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Вопрос о формате и времени встречи глав российского и американского государств — Владимира Путина и Дональда Трампа — на саммите G20 в Гамбурге прорабатывается по дипломатическим каналам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В ответ на вопрос, согласована ли конкретная дата, формат и состав участников встречи "Группы двадцати" в Гамбурге, пресс-секретарь ответил, что пока данных деталей нет, их позже определят по дипканалам.

Он напомнил, что Москва изначально предполагала, что президент РФ и США встретятся на саммите "двадцатки", который пройдет в ФРГ с 7 по 8 июля.

"Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи", — цитирует агентство официального представителя Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что, судя по телефонным разговорам лидеров двух стран, оба президента хотят преодолеть сложности в отношениях России и Америки. При этом и Путин, и Трамп руководствуются в своей деятельности национальными интересами своих стран.